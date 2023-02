Gambassi, una vetrina europea per il turismo

Due giornate dal sapore internazionale per confrontarsi con partner provenienti da tutta Europa. Due giornate di formazione e scambio di buone pratiche che guardano ben oltre il confine. Si parla di turismo, ma non soltanto in ambito termale. C’è anche Gambassi Terme tra i protagonisti del progetto "Active Eu Citizens: Think globally, act locally". Dopo Elblag, in Polonia e dopo Atene, l’iniziativa ha fatto tappa a Gambassi che ha accolto i suoi partners internazionali per discutere di uno dei progetti della linea Europea "Active Eucitizens - Cerv - 2021- Citizens Town". Si tratta di un progetto pilota - capofila è la Romania - che coinvolge 5 nazioni diverse: dalla Romania, appunto, alla Grecia, dalla Spagna alla Polonia. A rappresentare l’Italia in questo progetto di cooperazione internazionale c’è proprio Gambassi. Workshop, questionari rivolti ai cittadini e agli operatori del settore turismo, momenti di incontro e di promozione del territorio.

La delegazione straniera, composta da una ventina di persone, è stata accolta in Comune per poi visitare le terme guidata dal sindaco Paolo Campinoti che ha illustrato le potenzialità del territorio. "L’obiettivo - racconta il sindaco - sarà quello di produrre un documento finale da rimandare all’Europa: ci muoviamo sull’ambito turistico, affrontando le difficoltà che sta vivendo l’imprenditoria del settore anche legata al reperimento delle risorse umane. Un momento di stimolo, confronto, e raccolta di materiale che sarà poi trasformato in un documento concreto". Il progetto infatti mira a rafforzare i contatti diretti tra cittadini e autorità dei paesi consorziati e un processo transnazionale di brainstorming e consultazione. L’idea è quella di rafforzare il senso di appartenenza e la consapevolezza della "famiglia europea". "Il progetto - spiega ancora Paolo Campinoti - viene attuato in un periodo di 18 mesi e si compone di più fasi strategiche: consultazione dei cittadini su piccola scala (e infatti questa due giorni sul nostro territorio sta interessando tanti gambassini) e raccolta di dati per poi convergere in una strategia comune a lungo termine. Grazie al bando al quale abbiamo preso parte, è un’iniziativa a zero euro per il comune. Non pesa sulle nostre casse ma ci offre grandi opportunità. La nostra piccola realtà si trova al cospetto di realtà di centinaia di migliaia di abitanti (se non milioni) con le quali porta avanti un primo vero progetto internazionale. Ci auguriamo di acquisire know how configurandoci come partner affidabile per future collaborazioni. Orgogliosi di vedere Gambassi Terme inserito in un ambito di così ampio respiro europeo".

Y.C.