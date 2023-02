Galli vuole risposte da Bezzini

EMPOLI

"Non solo vi è atavica carenza di medici, infermieri ed Oss, ma nell’Asl Toscana Centro, almeno a detta dei sindacati, mancherebbe anche un discreto numero di personale tecnico di laboratorio – afferma Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità –. In particolare, vengono evidenziate varie criticità, come il mancato turn-over dei dipendenti, un utilizzo indiscriminato delle ore di straordinario e l’esternalizzazione di alcuni servizi al settore privato con relativo stanziamento di risorse pubbliche che potevano essere, invece, utilizzate per l’assunzione di nuovi tecnici" prosegue il consigliere, deciso a fare chiarezza. "Predisporrò un atto da indirizzare all’assessore Bezzini per avere risposte".