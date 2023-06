Galli e Picchielli: "Manca personale"

"Probabilmente non sono stati solamente dei problemi tecnici a determinare le lunghe attese per ritirare i referti alla radiologia dell’ospedale San Giuseppe di Empoli". Attaccano Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega in riferimento al disagio che si è venuto a creare al pronto soccorso empolese tra la notte di martedì e mercoledì. "Alla base della palese criticità, infatti, ci sarebbe la solita problematica, ovvero la carenza di personale, come segnalano anche dalla Fp Cgil – proseguono i Consiglieri –. Se tecnicamente qualcosa è andato storto, il fatto di avere pochi radiologi operativi, ha accresciuto il disagio per chi era in attesa della refertazione".

"Se non vi è un numero adeguato di specialisti, quelli in servizio non possono fare, pur impegnandosi, certo miracoli e questa è la triste realtà di cui ne pagano le dirette conseguenze i cittadini – sottolineano i rappresentanti della Lega –. Il sistema informatico può andare in tilt, ma se poi manca, per negligenze altrui (leggi Regione) chi deve materialmente firmare le dimissioni del paziente, tutto, inesorabilmente e colpevolmente, si blocca o si rallenta".