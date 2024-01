Futuro della strada 436. Scatta un altro esproprio

Nuovi atti per andare a grandi passi verso l’importante cantiere per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della Sr 436 dalla località San Pierino nel comune di Fucecchio all’intersezione con via Marconi nel Comune di San Miniato con annessa realizzazione della pista ciclopedonale. Nei giorni scorsi, si apprende, è stato proceduto dal Comune di Fucecchio ad un altro esproprio di terreno ritenuto necessario per l’esecuzione delle opere. Operazione – finanziata dalla Regione – che prevede, lo ricordiamo, la messa in sicurezza dell’intero tratto di collegamento tra i due comuni, e che ha come obbiettivi prioritari la sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada con l’adeguamento alle normative vigenti e con un’accortezza maggiore rispetto alla sicurezza delle utenze deboli. Il primo trancio funzionale prevede una spesa complessiva di 1.483.646,71 euro. Poi seguirà un altro lotto