Furto di profumi in centro. Minaccia la commessa ma viene subito arrestato

EMPOLI

Brutta esperienza e tanto spavento per una dipendente di un negozio in pieno centro ad Empoli. Nella mattinata di lunedì scorso, subito dopo l’orario di apertura, la commessa ha infatti sorpreso un uomo a rubare alcuni profumi. L’individuo, una volta vistosi scoperto, per scappare ha minacciato la donna dicendole che avrebbe estratto un coltello dalla propria tasca, senza però mostrarglielo, per poi fuggire in strada. Il caso ha voluto che proprio in quel frangente transitassero di fronte al negozio i carabinieri della stazione di Empoli, durante uno dei consueti giri di controllo del territorio, che hanno bloccato immediatamente il soggetto, il quale si è comunque fermato senza opporre alcuna resistenza. La refurtiva, ossia tre confezioni di profumo del valore di circa 410 euro, è stata recuperata e restituita al negozio. Al tempo stesso non è stato rinvenuto alcun coltello. L’uomo, un cittadino italiano di origine somala classe 1993 e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza per l’ipotesi del reato di rapina impropria e tradotto presso la casa circondariale di Firenze Sollicciano. Per il negozio non si trattava del primo furto subito, ma finora nessun dipendente era mai stato minacciato e poco importa se l’arma in realtà non c’era, perché la paura è stata quanto mai reale e tangibile.