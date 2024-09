Attrice derubata alla stazione di Empoli, individuati gli autori del furto

Empoli, 4 settembre 2024 – Dopo un mese di indagini i carabinieri di Empoli hanno individuato i responsabili del furto, avvenuto il 3 agosto alla stazione, ai danni dell’attrice Francesca Bertocchini, 34 anni, originaria di Ponsacco.

Si tratta di due cittadini georgiani, un 50 enne e un 35enne, senza fissa dimora, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio. I due, in un attimo di distrazione della donna, erano riusciti a sottrarle la borsa mentre era in attesa dell’arrivo in treno di un parente.

Uno dei due, dopo pochi minuti dal furto, ha poi effettuato un pagamento con la carta di credito appena rubata in un negozio in piazza della Vittoria: è qui che entrambi sono stati ripresi dal sistema di videosorveglianza del negozio. I successivi accertamenti hanno permesso di notare i due aggirarsi nel centro di Empoli. Sono stati sottoposti a controllo e identificati, sebbene privi di documenti e del permesso di soggiorno.

Gli indagati dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dai contanti, oltre che della violazione della normativa in materia di immigrazione.

Nelle ultime settimane, in una serie di servizi straordinari, i carabinieri hanno inoltre arrestato un 42enne di nazionalità cinese evaso dalla misura cautelare degli arresti domiciliari. E’ stato poi deferito in stato di libertà un 25enne di nazionalità nigeriana trovato in possesso di 7,2 grammi di marijuana suddivisi in dosi. Lo stesso, gravato da altri precedenti di polizia e proveniente dalla provincia di Siena, è stato immediatamente allontanato con Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Empoli, emesso dal Questore di Firenze su richiesta del personale operante per la durata di anni 4.

Inoltre un 27enne, anch’esso di nazionalità nigeriana e un 32enne marocchino sono stati denunciati per la violazione della normativa sull’immigrazione, poiché irregolari sul territorio nazionale. Infine tre soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Firenze quali assuntori di stupefacenti. Anche in questo caso, nei confronti di uno degli interessati è stato possibile adottare la misura di prevenzione del Foglio di via Obbligatorio dal Comune di Empoli per la durata di anni 4.