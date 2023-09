Furti nelle auto durante le nozze a Empoli: caccia ai banditi

Una brutta sorpresa durante un giorno che doveva essere di festa. E invece il matrimonio, per alcuni invitati, si è concluso con la rabbia e le denunce. Colpa di una banda di ladri che ha svaligiato le auto in sosta durante le nozze. È successo sabato pomeriggio a Empoli, in località Poggimele, vicino alla villa che ospita ricevimenti da sogno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Fino a ieri sera erano quattro le denunce raccolte dai militari dell’Arma. Ma non è escluso che il numero possa aumentare già nella giornata di oggi. Nel mirino della banda sono finite quattro auto: una Mercedes classe B, un Nissan Qashqai, una Dacia Sandero e una Volkswagen Passat. I ladri hanno sfondato i vetri delle macchine e hanno raccolto un bottino consistente: una borsa con portafogli, bancomat e vestiti, una valigia con documenti e chiavi di casa, uno zaino con dentro il portafoglio e altri documenti. Ma anche una borsa di Louis Vuitton che conteneva chiavi di casa, vesiti e portafogli. Nei pressi della villa non ci sono telecamere di sorveglianza. Dopo la razzia nelle auto i ladri avrebbero tentato di fare acquisti online con le carte di credito e pare anche un acquisto in un fast food. Le indagini sono in corso.