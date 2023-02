Furti nelle auto dei turisti a San Galgano Indagini dei carabinieri, due denunciati

All’esito di una capillare attività d’indagine sono stati denunciati due maggiorenni stranieri per il reato di furto aggravato su auto. L’operazione ha visto impiegati i militari della stazione carabinieri di Chiusdino, di Colle di Val d’Elsa e del Norm di Poggibonsi e si è concentrata in un quartiere residenziale di Fucecchio, luogo di residenza degli indagati. I furti – si appende – risalgono al 16 luglio 2022 vicino all’Abbazia di San Galgano. In quella data, nel primo pomeriggio, i due, approfittando della numerosa presenza di turisti nell’area di San Galgano, si sono confusi tra i visitatori e, dopo aver infranto i finestrini di alcune auto in sosta, hanno rubato alcuni oggetti al loro interno, tra cui valige, computer ed effetti personali. Dopo accurate indagini, appunto, che hanno condotto alla identificazione dei presunti responsabili, martedì, si è svolto il blitz dei carabinieri nell’abitazione degli indagati che si trova in un quartiere di Fucecchio.