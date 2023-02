Furgone in fiamme sulla Volterrana

Fiamme e tanta paura ieri pomeriggio lungo la Volterrana, nel comune di Montespertoli. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono dovuti intervenire poco prima dell’ora di pranzo, intorno alle 12.50, per un incendio di un furgone che si trovava lungo la strada provinciale 4.

Tanta la paura per le fiamme che si erano sollevate, ma il pronto intervento dei pompieri ha evitato il peggio. I vigili del fuoco intervenuti con due automezzi e sette unità hanno hanno effettuato lo spegnimento del veicolo e della vegetazione a margine della carreggiata. Le fiamme erano già corse veloci attaccando pericolosamente anche le piante intorno. La viabilità è stata interrotta a causa del rogo e per lo svezzamento di liquidi del motore. C’è voluto del tempo perché la carreggiata fosse liberata dal veicolo in fiamme e sulla strada si potesse tornar a circolare dopo la messa in sicurezza da parte di una ditta specializzata.

Sul posto i carabinieri e la polizia municipale per i rilievi del caso. A quanto appreso non ci sono state persone coinvolte e quindi nessun ferito, solo tanto spavento per le sterpaglie vicine che hanno rischiato di prendere fuoco. L’incendio del furgone è stato notato da diversi automobilisti in transito. L’allarme scattato immediatamente ha permesso un intervento rapido da parte dei mezzi di soccorso.