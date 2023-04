Funzionario tecnico C’è posto in Comune

Nuovi posti di lavoro al palazzo municipale. Si tratta di un vero e proprio ricambio generazionale per il Comune di Montelupo Fiorentino che per il 2023 ha in programma l’assunzione di almeno sette nuove figure. Dopo il concorso per amministrativo è la volta di un concorso per individuare un funzionario tecnico da inserire nell’area territorio. Per questa ragione la figura dovrà possedere conoscenze specialistiche tecniche con particolare riferimento al campo edilizio, urbanistico e ambientale.

Per presentare domanda c’è tempo fino al 15 maggio. Per i dettagli del bando e per le modalità di presentazione della modulistica basta consultare il sito del comune nell’apposita sezione.