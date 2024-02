Funicolare in manutenzione. Tre settimane di "stop"

La funicolare che collega la zona bassa con Certaldo Alta sarà chiusa da lunedì prossimo al 9 marzo, per portare a compimento una serie di opere manutentive programmate. Tre settimane, un lasso di tempo importante – soprattutto dal punto di vista degli esercenti, dei commercianti, dei pendolari e in generale dei turisti – che diventa necessario però per poter effettuare le verifiche e gli interventi di collaudo annuali di rito.

Lo ha fatto sapere l’amministrazione, specificando come durante il periodo sopracitato verrà attivato un servizio di minibus sostitutivo che farà la spola fra i due punti. “Pollicino“, questo il nome del servizio, sarà attivo ogni giorno dalle 7.30 alle 19.30, incluso il fine settimana. Come funzionerà? Le corse partiranno dalla sosta in prossimità del Municipio a circa venti-trenta minuti di distanza l’una dall’altra, per garantire una copertura più capillare e continua possibile del tragitto. Per quel che concerne gli orari del servizio sostitutivo, stando a quanto fatto sapere da Autolinee Toscane, le corse con capolinea in via XX Settembre partiranno alle 7.30, 7.50, 8.20, 8.50, 9.20, 9.50, 10.20, 10.50 11.20, 11.50, 12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20, 17.50, 18.20 e 18.50, per chiudersi alle 19.20.

Dall’altra parte, le corse con capolinea in piazza Santissima Annunziata prevedono partenze alle 7.30, 7.50, 8.20, 8.50, 9.20, 9.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20, 17.50, 18.20, 18.50 e 19.20.

Per eventuali modifiche è possibile consultare il sito web di Autolinee Toscane. La giunta Cucini ha fatto presente che la temporanea interruzione del servizio di funiculare è volta a garantire la sicurezza degli utenti e a mantenere gli standard di efficienza dell’infrastruttura. E ha invitato residenti e visitatori a collaborare, in vista del ritorno in funzione della funicolare. "La chiusura periodica della funicolare per manutenzione è una pratica comune finalizzata a garantire il corretto funzionamento dell’impianto e la massima sicurezza per i passeggeri – ha spiegato il sindaco Giacomo Cucini – questi interventi regolari sono fondamentali per preservare l’efficienza e l’affidabilità del servizio nel lungo termine". .