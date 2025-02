Il funerale senza sepoltura, la buca non era stata scavata. ‘Doppio dolore per la famiglia’

Montespertoli (Firenze), 3 febbraio 2025 – Una cerimonia funebre svoltasi in mattinata, con parenti e conoscenti a rendere l’ultimo saluto all’anziana defunta. Poi il trasferimento verso il camposanto per l’inumazione della salma. Solo che a quel punto i familiari hanno scoperto che la fossa non era stata scavata. Ad attenderli non c’era nessuno ed è stato necessario aspettare circa quattro ore: questo è quanto accaduto nei giorni scorsi a una famiglia di Montespertoli. Il rito funebre dell’anziana ha avuto luogo giovedì scorso alle 10, per poi concludersi verso le 11.

“Dopo aver seguito le procedure necessarie con il supporto delle pompe funebri e del servizio cimiteriale comunale, mi era stato confermato come tutto fosse stato predisposto per la cerimonia e la successiva inumazione al cimitero di Polvereto – ha raccontato il figlio della defunta, originaria di San Casciano, Andrea Provvedi – quando siamo arrivati però, ciò che abbiamo trovato ci ha gettati nello sgomento: nessuna fossa era stata scavata, nessuno ci attendeva, nessuno si è premurato di informarci di un qualsivoglia problema. Ho chiesto spiegazioni al referente, dopo numerosi tentativi di contatto. La giustificazione? Un guasto avrebbe impedito agli operatori di eseguire lo scavo. Gli amici e i parenti arrivati da ogni parte della regione per dare l’ultimo saluto a mia madre se ne sono andati con sommo rammarico. Alla fine, la mamma è stata inumata in pomeriggio, grazie anche all’intervento del vicesindaco Marco Pierini che si è adoperato per aiutarci a sbloccare la situazione”.

La donna è stata sepolta quello stesso giorno intorno alle 15, ma il rammarico resta. “Abbiamo deciso di rendere pubblico quel che è successo non per sollevare polemiche, ma solo nella speranza che non capiti ad altre famiglie – ha aggiunto Giulia Provvedi, nipote dell’anziana – prendiamo atto del guasto che avrebbe impedito di chiudere il rito nei tempi che ci erano stati prospettati. Ma un episodio del genere, considerando il momento di lutto, lascia interdetti”. La famiglia ha infine fatto sapere di aver scritto al sindaco Alessio Mugnaini, per ringraziare l’amministrazione dell’intervento e per chiedergli di confrontarsi con la cooperativa che gestisce i servizi cimiteriali affinché questo caso non si ripeta.

“Ho contattato direttamente il gestore del cimitero, mi sono assicurato che arrivassero al cimitero e mi sono scusato personalmente con loro – ha confermato il vice-sindaco Pierini – contesteremo formalmente quanto accaduto perché è inaccettabile e anche il sindaco scriverà alla famiglia per scusarsi a nome dell’amministrazione”.