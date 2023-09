Fucecchio, volontari in azione nel padule. Dalla plastica agli scarti di pelli, riempite decine di sacchi

Fucecchio (Firenze), 24 settembre 2023 – Più di cinquanta volontari e decine di sacchi neri riempiti di rifiuti. Domenica di volontariato ambientale, ieri, nei pressi dell’area delle Morette e in altre zone del Padule di Fucecchio dove si è svolta una giornata di raccolta straordinaria delle plastiche, aperta alla partecipazione delle comunità locali. Ad organizzarla è stata l’associazione PlasticFree, con il patrocinio della Regione Toscana, dei Comuni di Fucecchio, Larciano e Ponte Buggianese, oltre che del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno. Presenti, l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni, il presidente del Consorzio Maurizio Ventavoli, i referenti di PlasticFree, ma anche sindaci e assessori dei vari Comuni coinvolti.

Tantissimi i materiali raccolti: dalle “classiche” bottiglie di plastica ai cestelli di lavatrici, da scarti di pelletteria a reti metalliche e ancora cestini di bicicletta, pezzi di frigoriferi, teli, lattine e molto altro. "Il Padule di Fucecchio – ha detto l’assessora Monni - rappresenta una delle più importanti aree umide del nostro Paese per estensione e per biodiversità: per questo l’impegno della Regione è forte nel tutelarla e nel salvaguardarla. Quella delle Morette è una riserva regionale e per questo abbiamo voluto fortemente iniziare un percorso virtuoso di manutenzione gentile per far sì che sia un habitat ideale per la flora e la fauna che lì vive o transita. Abbiamo individuato il Consorzio di Bonifica quale soggetto realizzatore, considerata la sua grande professionalità nella gestione del territorio, anche in aree così delicate. Inoltre voglio ringraziare i tanti volontari di Plasticfree per il loro impegno e perché, anche in questa occasione, si sono resi subito disponibili a organizzare l’iniziativa".

«Per l’anno in corso – ha aggiunto il presidente del Consorzio, Ventavoli – sono in fase di ultimazione nella zona lo sfalcio della vegetazione sulle arginature perimetrali, ma anche il ripristino e la rimessa a quota degli argini interessati da frane. Nel frattempo è fondamentale lavorare per raccogliere le plastiche che, attraverso i vari corsi d’acqua, finiscono nel Padule. Vanno in questo senso iniziative come quella di oggi, ma anche il progetto sperimentale per trattenere le plastiche nei corsi d’acqua con alcune barriere galleggianti elaborato dall’Università di Pisa".

«In questa zona c’è un progetto importante per intercettare le plastiche trasportate dalla corrente – ha detto Rossella Sabatini, referente per Pisa e Fucecchio di PlasticFree – ma occorre lavorare tutti insieme anche per eliminare quelle che vi vengono gettate. Oggi abbiamo trovato un oggetto a suo modo simbolico: una bottiglia un tempo contenente lisciva, risalente probabilmente agli anni Cinquanta. È la dimostrazione di come la plastica, una volta gettata nell’ambiente, continui a inquinarlo per molto tempo".