Fucecchio, trionfo di suggestioni nell'Infiorata storica di Roma

Un trionfo di suggestioni. L’infiorata storica di Roma e quella delle Pro Loco d’Italia sono tornate a colorare con i propri quadri via della Conciliazione e piazza San Pietro. Dopo lo stop imposto dal Covid, la manifestazione ha attirato di nuovo fedeli e turisti nel giorno dei Santi patroni Pietro e Paolo, lanciando ai presenti un messaggio di pace. Le raffigurazioni – dodici in tutto, per una superficie complessiva di 600 metri quadrati – sono state realizzate con tecniche e materiali differenti, tra cui petali, zucchero, sale e lavorazioni con l’uncinetto. Il taglio del nastro è avvenuto in via della Conciliazione, dopo una notte di lavoro a cui hanno preso parte i circa 300 volontari delle varie Pro loco. Anche il gruppo infioratori di Fucecchio A tutti è arrivata la benedizione del Papa: "Ringrazio per l’infiorata storica, realizzata da maestri infioratori di varie Pro loco dell’Italia. Ne sto guardando qualcuna da qui. Sono stati allestiti dei bellissimi tappeti floreali ispirati alla pace".