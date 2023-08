"Fucecchio: Stop al prelievo di acqua dal Padule dopo superamento soglia di preallarme"

Tutela del Padule. Dal primo agosto, con l’unica eccezione del giorno 7, c’è stato il superamento della soglia di preallarme relativa alla portata delle acque nell’area umida: quando cioè il livello del Canale Usciana è inferiore alla soglia fissata a livello di 15 centimetri misurato al Ponte di Cavallaia. Da qui il divieto di prelievo delle acque dal Padule di Fucecchio. La sospensione delle licenze di attingimento, come prescritto nelle autorizzazioni rilasciate dal Circondario Empolese Valdelsa, è valida fino a nuova comunicazione da parte del Consorzio riguardante il rientro nei limiti di portata minimi per la vita della fauna ittica. In base al protocollo d’intesa siglato per la tutela del Padule, non possono essere effettuati prelevamenti dalle acque del Padule ai fini degli appostamenti di caccia fino a che il livello delle acque non abbia raggiunto +0,25. La polizia municipale, oltre alla polizia provinciale e al Consorzio, è incaricata del rispetto di tale protocollo.