"Fucecchio: Rotonda al posto dell'incrocio pericoloso, arrivano i soldi"

Con mezzo milione di euro stanziato dalla Città Metropolitana, sarà possibile realizzare una rotonda al posto di uno degli incroci più critici sul territorio, quello tra via Pesciatina, Romana Lucchese e la provinciale di Poggio Adorno. Si tratta di un incrocio che è regolato da un semaforo lampeggiante e quindi dalle regole della precedenza ma negli anni non sono mancati gli incidenti proprio per il non rispetto delle disposizioni del codice della strada e per la conformazione dell’intersezione, che non gode di una visibilità adeguata all’intensità di traffico. Ecco la necessità di una rotonda per far defluire le auto e rendere la strada più sicura. Ricordiamo infatti il consiglio comunale fucecchiese ha approvato all’unanimità dei consiglieri presenti il progetto esecutivo (già redatto e approvato dalla Metrocittà) inserendo contestualmente anche una variante urbanistica semplificata per espropriare alcuni terreni e far partire il cantiere.