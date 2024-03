"Fucecchio per lo sport". Tre campioni sul palco. Raffica di premi al Pacini

Una mattinata di emozioni, quella di ieri, in un teatro Pacini gremito la cerimonia di premiazione di "Fucecchio per lo sport", premio promosso dal Comune e dalla Consulta dello Sport per omaggiare le società sportive che, grazie ai risultati dei propri atleti, tecnici e dirigenti, si sono particolarmente distinte nell’anno 2023. Alla presenza del sindaco Alessio Spinelli, della vicesindaco Emma Donnini, dell’assessore allo sport Fabio Gargani e del presidente della Consulta dello sport Alberto Beconcini, sono saliti sul palco tre grandi sportivi fucecchiesi, chiamati a consegnare le targhe e gli attestati di merito ai protagonisti delle varie società: l’allenatore di calcio Massimiliano Alvini, il pallavolista Simone Buti e il ciclista Federico Colonna. Tanti i premiati, a rappresentare l’intero mondo sportivo fucecchiese: i riconoscimenti, infatti, sono andati alle società di ciclismo, nuoto, triathlon, atletica leggera, pattinaggio, ginnastica artistica, basket, volley, calcio e calcio a 5 presenti sul territorio comunale, i cui risultati conseguiti dai propri tecnici e atleti hanno contribuito a portare in alto il nome di Fucecchio nel panorama regionale e nazionale.

Alla premiazione, condotta magistralmente dallo speaker Fausto Mariotti, erano presenti i membri della giunta comunale e i consiglieri comunali Federica Banti, Francesco Bonfantoni, Alberto Cafaro, Rossella Costante e Marco Cordone, quest’ultimo anche in rappresentanza dell’AncI nazionale.

La premiazione si è conclusa con tanti giovani atleti sul palco chiamati dal sindaco a leggere i 15 articoli della Carta Etica dello Sport, il documento redatto dalla Regione Toscana al quale hanno aderito il Comune di Fucecchio (insieme ad altri 23 comuni toscani) e l’istituto comprensivo Montanelli Petrarca. Grande soddisfazione da parte del Comune e del sindaco Alessio Spinelli: "Lo sport fa parte del processo educativo di ogni giovane cittadino e quindi è centrale nello sviluppo della persona umana, come afferma anche la nostra Costituzione italiana".

L’importanza dell’evento è stata ribadita da Fabio Gargani, assessore allo sport: "Un ringraziamento a tutte le società sportive, ai dirigenti, ai tecnici e agli atleti che hanno partecipato a questa bella festa con entusiasmo e calore".

Infine Alberto Beconcini, presidente della Consulta dello Sport: "Sono orgoglioso della bellissima giornata di sport che abbiamo organizzato, della grande partecipazione delle società sportive e della cittadinanza. La Consulta si impegna costantemente a promuovere lo sport a Fucecchio".