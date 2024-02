"Fucecchio per lo sport". Tre big alle premiazioni

Ecco tre big hanno dato lustro a Fucecchio per premiare atleti, tecnici e dirigenti che si sono particolarmente distinti durante il 2023. E’ quello che accadrà sabato alle 10, sul palco del teatro Pacini, in occasione della prima edizione del premio "Fucecchio per lo sport" . A premiare il presente ed il futuro dello sport fucecchiese,tre sportivi nati e cresciuti a Fucecchio prima di spiccare il volo ciascuno nella propria disciplina: l’allenatore di calcio Massimiliano Alvini, il pallavolista Simone Buti e il ciclista Federico Colonna. Alla cerimonia, condotta dallo speaker Fausto Mariotti, interverranno il sindaco Alessio Spinelli, la vice Emma Donnini, l’assessore allo sport Fabio Gargani e il presidente della Consulta dello Sport Alberto Beconcini. Protagoniste le società sportive che si sono distinte nelle varie discipline: dal calcio al ciclismo, dal volley al basket, dall’atletica al nuoto, dal pattinaggio alla ginnastica artistica. Una giornata di festa durante la quale il Comune e la Consulta dello Sport consegneranno le targhe e gli attestati di merito ad atleti, tecnici e dirigenti.