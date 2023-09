"Fucecchio: La Fiera di Milano ci ha dato un'importante Iniezione di Fiducia"

Un consuntivo che incoraggia. "Lineapelle ha rappresentato un’iniezione di fiducia importante per il nostro comparto, specie nell’attuale momento congiunturale che segna ancora qualche criticità". Lo afferma Ezio Castellani, presidente Associazione Conciatori di Santa Croce sull’Arno (alla quale aderiscono anche gli imprenditori di Fucecchio), dopo la rassegna milanese nella quale sono state protagoniste le concerie e gli operatori del mondo della calzatura e dell’imprenditoria dei macchinari industriali. Secondo Castellani la manifestazione "ha offerto ai nostri imprenditori l’opportunità di tastare in concreto l’andamento dell’intero sistema connesso alle concerie; molte alla fiera milanese hanno ritrovato la clientela orientale precedentemente frenata dalle restrizioni legate al Covid, mentre altre si sono interfacciate con i maggiori compratori provenienti da Usa ed Europa". Risultati importanti per affrontare "le nuove imminenti sfide".