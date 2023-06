Fucecchio, gli infioratori in viaggio verso Roma per un grande quadro dedicato alla Pace

Nuovi impegni per il gruppo infioratori della Pro Loco di Fucecchio. Dopo la splendida infiorata del Corpus Domini che si è tenuta domenica 11 giugno lungo le vie del centro di Fucecchio, e il successo del quadro realizzato a Padova, dedicato a Sant’Antonio e la predica dei pesci, la prossima tappa sarà a Roma. Mercoledì 28 e giovedì 29 giugno gli infioratori saranno infatti attesi nella Capitale davanti al colonnato del Bernini, dove realizzeranno un grande quadro di 48 metri ispirato alla pace. Un tema che ha convinto gli infioratori a scegliere un bozzetto dedicato al luogo simbolo di pace per eccellenza, Assisi. Un mese di giugno intenso, insomma, in cui sono tornati protagonisti anche gli studenti delle scuole che, in occasione dell’infiorata del Corpus Domini, hanno partecipato al progetto ’Alvaro Borgioli, un bozzetto per l’infiorata’, i cui bozzetti vincitori sono stati poi utilizzati per realizzare alcuni dei tappeti floreali che hanno rivestito via Donateschi e via Nelli.