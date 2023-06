Fucecchio, controlli straordinari nel bosco della droga, arrestato 64enne

La zona delle Cerbaie resta sotto la lente. Si susseguono i controlli nel bosco della droga. Si tratta dei servizi straordinari interforze di controllo del territorio in attuazione a quanto stabilito durante gli ultimi comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica: in campo agenti della polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale, che hanno lavorato gomito a gomito. Nella zona boschiva delle Cerbaie gli agenti del Commissariato hanno arrestato un 64enne di origini argentine con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo è stato trovato dai poliziotti con quasi 20 grammi di cocaina, tutti divisi in dosi e ben nascosti tra il sedile e il parasole dell’autovettura a lui in uso e circa mille euro in contanti, la maggior parte dei quali “custoditi” nei calzini. In questi ultimi mesi le operazioni antispaccio si sono ripetute a ritmo incalzante.