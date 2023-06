Fucecchio, collaborazione tra amministrazione, forze dell'ordine e cittadini per contrastare lo spaccio

La collaborazione tra amministrazione comunale, consiglieri e cittadini insieme alle forze dell’ordine come pilastro per la lotta allo spaccio nelle Cerbaie. Sabato scorso una delegazione di 12 persone, fra cui il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, due consiglieri comunali di forze politiche opposte, volontari ed agenti della polizia municipale e dei carabinieri, ha smantellato otto postazioni utilizzate dagli spacciatori all’interno dei boschi delle Cerbaie. Un’operazione che possiamo definire “cittadinanza attiva” che ha permesso alle forze dell’ordine anche di fermare e controllare alcune auto sospette, contribuendo in maniera significativa all’incessante lotta contro lo spaccio di droga sulle nostre colline.

"Ringrazio tutti i volontari e i consiglieri comunali che sono scesi in campo insieme a me e alle forze dell’ordine – afferma il sindaco Alessio Spinelli – perchè la nostra partecipazione a supporto delle azioni di contrasto al fenomeno dello spaccio realizzate dalle forze dell’ordine è fondamentale e va oltre i confini del proprio pensiero politico. Sabato ne abbiamo data dimostrazione con un’azione di vera e propria collaborazione di cittadinanza attiva. Tutto questo, ovviamente, seguendo le indicazioni del Prefetto dettate nei Comitati Interprovinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica che abbiamo con forza richiesto e ottenuto nei mesi scorsi. E’ importante proseguire con questi controlli e tenere sempre altissima l’attenzione, in costante coordinamento con le forze dell’ordine e la municipale".