Fucecchio alta in festa. Ciaccini e musei aperti

La Pro Loco di Fucecchio, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e con il patrocinio del Comune di Fucecchio, organizza una giornata di festa nel centro storico alto. Un ulteriore momento di valorizzazione del borgo storico in programma per domenica prossima. Si comincia alle 11 con la solenne processione della Madonna di Piazza; poi dalle 15 alle 20 ci saranno laboratori e animazioni per bambini in piazza Vittorio Veneto e Poggio Salamartano; iniziative a cura della biblioteca comunale "Indro Montanelli". Nell’occasione ci sarà anche l’apertura gratuita del Museo Civico e Diocesano di Fucecchio con possibilità di visite alla Torre di Mezzo. Alle 16 mini torneo di burraco. Durante l’intero pomeriggio in programma la c’è anche la quattordicesima eduzione della Sagra del ciaccino, con degustazione di birre locali. Per informazioni: 0571 242717, info@prolocofucecchio.it, www.prolocofucecchio.it.