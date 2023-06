Fucecchio, Agevolazioni Taric 2023 per famiglie in base all'ISEE

Il Comune di Fucecchio concede anche per l’anno 2023 agevolazioni sulla Taric (Tariffa Corrispettiva) in base alla situazione economica della famiglia, determinata attraverso l’Isee. Questi i requisiti: residenza nell’abitazione per la quale si richiede l’agevolazione e valore Isee fino a 5mila euro per l’esenzione (da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile); valore Isee maggiore tra 5mila e 10mila euro per l’agevolazione del 30% (da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile). La domanda, redatta su apposito modello deve essere presentata al Comune di Fucecchio entro il 15 settembre.