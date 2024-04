Frittelle, show e musica a Montagnana

La Festa delle Frittelle torna ad animare il Circolo Arci e Mcl di Montagnana. E lo farà oggi grazie all’impegno e alla passione dei volontari dello stesso Circolo insieme alla Sezione di Montespertoli di Libera Caccia, da qualche anno sta facendo rivivere con entusiasmo una tradizione che per dieci anni si era interrotta. Quella delle frittelle a Montagnana è una storia che nasce da lontano quando i volontari del paese si riunivano preparando l’impasto per poi friggerlo nell’enorme padella in piazza, la via Volterrana era piena di bancarelle e tutto il paese era invaso dal profumo delle frittelle. "Era un gesto di ringraziamento – spiegano oggi i volontari - per tutti coloro che aiutavano i contadini alla raccolta dell’ uva e delle olive invitandoli nelle case e offrendo loro le frittelle di riso nel giorno delle Palme". Anche se per motivi organizzativi quest’anno la festa è stata rimandata di qualche settimana, offrirà ugualmente moltissime attrazioni: oltre naturalmente allo stand delle frittelle si terrà infatti il mercatino dell’artigianato a partire dalle 15, ci sarà il gioco della ruota con ricchi premi, Clown e giocoleria per bambini con “Gippo e Cielo” mentre per i più grandi il Torneo di Calcio Balilla, fino allo spettacolo per tutti “Mastisciò“ con il comico e presentatore Alessandro Masti, insieme a Uragano Patty, poi musica e Karaoke con Borotalco Dj e le imitazioni con Claudio Zero.