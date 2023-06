’Freedom’ apre le porte Condividere e crescere sotto lo stesso tetto "Modello da replicare"

di Ylenia Cecchetti

EMPOLI

"Condividere vale il doppio". "Insieme siamo una forza". Post it affissi in bacheca, scritti dai residenti più piccoli con pennarelli colorati. Messaggi che parlano solo una lingua: quella della solidarietà. Alla parete di una delle sale comuni sono appese polaroid che raccontano momenti di vita quotidiana: fare la spesa insieme, cenare insieme, aiutarsi. E’ questa l’aria che si respira tra le mura del condominio solidale Freedom, primo progetto di sperimentazione pubblica di cohousing sociale in Toscana. Ospitato nell’edificio dell’ex Sert di Empoli, è stato restituito a nuova vita grazie al progetto di rigenerazione urbana Hope ed è stato inaugurato ieri. Ma il taglio del nastro è doppio. L’edificio di piazza XXIV Luglio infatti ospita anche la Smart Home, concessa all’associazione Vorrei Prendere il Treno: attraverso un sistema di domotica avanzata garantisce autonomia e indipendenza alle persone con disabilità. Un modello innovativo dell’abitare sul quale sono stati investiti complessivamente oltre 2,8 milioni di euro. Una somma servita a convertire l’immobile in polo socio-sanitario e assistenziale secondo i nuovi modelli di servizi per la collettività erogati sul territorio, realizzando al piano terra una Casa della comunità (che verrà inaugurata nelle prossime settimane) e ai due piani superiori il condominio solidale unito alla casa domotica. Da spazio inagibile ad edificio hi-tech. Recuperati importanti ‘volumi’ inutilizzati da anni e in preda al degrado, ha trovato nuovo spazio la qualità dell’abitare.

Sono quattordici gli alloggi privati del condominio solidale, incluso quello concesso a Vorrei prendere il treno e i tre della Società della Salute Empolese Valdelsa. Dai mono ai trilocali, ci sono poi gli spazi comuni pensati per favorire una dimensione relazionale positiva e collaborativa tra gli abitanti, che da semplici residenti possono divenire una comunità. L’esperienza è quella del cohousing in un immobile pubblico, ma con un gestore del privato sociale. Un nuovo modo di concepire la casa, insomma, e di rispondere al fenomeno della povertà abitativa. "Il frutto di un viaggio iniziato nel 2015 - ricorda il sindaco di Empoli, Brenda Barnini - All’epoca avevamo un edificio abbandonato, stanze che avevano avuto tantissime vite, l’ultima con funzioni socio sanitarie. A far da collante al progetto è stato l’obiettivo: combattere la solitudine, oltre il bisogno. E ora ci aspetta un’altra sfida, diffondere questo modello".

"Con questa operazione - aggiunge il vicepresidente della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, Simone Giglioli - si recupera un patrimonio che va a disposizione di persone con fragilità e, al contempo, si investe sulla loro autonomia. Si tratta di una delle principali forme di inclusione sociale ed è giusto che le istituzioni, insieme a molte associazioni, favoriscano lo sviluppo di progetti per persone più svantaggiate". Il progetto nasce per dare risposta alle criticità abitative sia delle categorie deboli consolidate, in particolare gli anziani soli, sia di quelle a rischio di nuove forme di fragilità e povertà, principalmente temporanea, quali giovani coppie, donne vittime di violenza, madri con figli, padri separati, potenziando al tempo stesso l’integrazione culturale. "Andare oltre l’inclusione è una sfida forte- conclude l’assessore regionale alle Politiche sociali e abitative, Serena Spinelli - Le differenze sono il sale, il pepe, la qualità delle nostre comunità. Certi bisogni vanno ascoltati di più e certi modelli, replicati".