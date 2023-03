Francesco e Chiara, una scelta di libertà

"Francesco e Chiara, una scelta di libertà lunga 800 anni" è il titolo della mostra che sarà inaugurata domani alle 15 al centro culturale "Santi Saccenti" di Cerreto Guidi. Si tratta di una collettiva d’arte, che vedrà protagonisti diversi pittori e fotografi. Questa esposizione è una delle iniziative con cui l’Associazione Nazionale Città dei Presepi, di cui il Comune di Cerreto Guidi fa parte e che è presieduta dal sindaco Simona Rossetti (nella foto), pone al centro la figura di San Francesco, in occasione degli ottocento anni dalla realizzazione del primo presepe e di Santa Chiara. L’iniziativa si inserisce in un progetto già avviato da Città dei Presepi nel 2022 per ricordare, in un percorso fino al 2026, gli appuntamenti ottocentenari francescani. Nell’occasione arriverà a Cerreto Guidi l’icona del santo che sta girando i paesi e le cittadine della nostra regione. La mostra sarà aperta e visitabile dal 19 al 29 marzo, con i seguenti orari: lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; mercoledì e sabato dalle 9 alle 13. Sempre domani, inoltre, a partire dalle 15.30 presso la biblioteca Perodi si terrà la "Terza Festa della Pace, Seconda Giornata.... Cogito, ergo... Pax!", che si svolgerà secondo un programma particolarmente vario e articolato.