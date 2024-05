Francesco D’Antonio e Masolino

Prosegue il ciclo di conferenze nell’ambito della mostra "Empoli 1424. Masolino e gli albori de Rinascimento", in corso fino al 7 luglio, dedicato alla pittura del primo Rinascimento. Il titolo di questo terzo incontro, che si terrà domani alle 18 al Cenacolo degli Agostiniani a Empoli, è "Un compagno di Masolino: Francesco D’Antonio, pittore di transizione" e sarà curato da Silvia De Luca, che insegna Storia dell’Arte presso il Liceo Galileo di Firenze. Protagonista di questo approfondimento, un pittore poco noto ai più: Francesco d’Antonio. Tra i pochi frammenti sopravvissuti del ciclo di affreschi condotto da Masolino nella Cappella della Croce in Santo Stefano degli Agostiniani a Empoli, è possibile assegnarne alcuni a Francesco d’Antonio, ricordato più volte nei documenti come collaboratore del maestro di Panicale. La parabola di questo artista, che prende avvio nella bottega di Lorenzo Monaco, evolve lungo la direttrice tracciata da Masolino nel corso del terzo decennio del Quattrocento, allontanandosi gradualmente dall’eleganza trascendente e celestiale del suo primo maestro per abbracciare una versione del Gotico Internazionale per certi versi più profana e materiale, facendosi in seguito timido interprete delle grandi novità rinascimentali introdotte da Masaccio.