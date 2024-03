Frana via Botinaccio, passi avanti . Tra pochi giorni partiranno i lavori. Da sistemare 25 metri di scarpata

Lotta alle frane: si interviene ora (con fine lavori prevista entro l’estate) su via Botinaccio, gravata da un movimento franoso importante in località Aglione, spesso segnalata da abitanti e automobilisti e presa in carico dal Comune. Già stanziati 101 mila euro del Pnrr su una spesa complessiva di 105mila: i fondi del piano in sostanza coprono i lavori. Per i quali è stato appena approvato dalla giunta Mugnaini il progetto esecutivo. Atteso il via nei prossimi giorni. Che cosa sta succedendo? Via Botinaccio collega Montespertoli, tramite un percorso collinare e attraverso l’omonima frazione, alla piana tra Montelupo e Empoli. Nella relazione si spiega che qui ci sono terreni con permeabilità decisamente elevata. "Si creano pertanto condizioni per accumuli idrici che generano nel sottosuolo falde freatiche emergenti in vari settori di questo versante in relazione a locali variazioni litologiche". E dunque, una porzione di circa 25 metri di scarpata della strada comunale è stata direttamente coinvolta in un movimento franoso che ha causato la perdita della banchina a lato della via e che attualmente determina "una diretta minaccia all’integrità della sede viaria".

Non è finita: la pendice a valle della strada è interessata da estesi fenomeni "di intensa e profonda erosione". Sussistono ristagni d’acqua. Dopo una lunga fase di studio - perché davvero in questi casi quando si decide di intervenire bisogna andare a colpo sicuro, come insegna l’esperienza analoga di via Falagiana - sono state predisposte le modalità per il risanamento dei fronti franosi. Come accennato, ne va della sicurezza della strada, degli automobilisti, di chi abita in queste zone. Di pari passo, la giunta ha approvato il progetto esecutivo per via di Nebbiano, strada collinare di campagna nella zona di Lungagnana, anche questa ‘storicamente’ alle prese con frane.

Andrea Ciappi