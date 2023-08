Frana in via delle Mimose Si prepara il maxi cantiere

Si parte: avviata la procedura di occupazione dei terreni necessari ai grandi lavori di consolidamento del dissesto, con movimenti franosi, della zona di via delle Mimose, a Montespertoli. Operazione da oltre un milione di euro, che durerà circa un anno. Ciò implica in prospettiva maggiore sicurezza per la viabilità locale e per gli abitanti. Il Comune ha appena prodotto, in questo cuore d’estate, tutti gli atti necessari. Dunque: ci siamo, come sempre in questi casi in maniera sospirata. Queste frane, difatti, vanno dapprima attentamente monitorate per non sbagliare il rimedio, poi occorre approntare i piani d’intervento, poi occorre mettere insieme i soldi necessari. Mai facile. Quasi sempre Montespertoli cerca di attingere da fondi regionali o statali. Tutto ciò è stato più che mai vero per la zona di via delle Mimose: siamo sul versante occidentale del colle di Montespertoli, quello che guarda la Valdelsa. Ci sono numerose abitazioni. Da anni, questo e altri tre-quattro movimenti franosi vicini sono stati controllati pressoché h24 dal Comune anche mediante speciali apparecchi aerei forniti a suo tempo in virtù dell’accordo con un ateneo.

In mano ai tecnici adesso c’è il dossier dettagliato di via delle Mimose e altre frane che sono prossime all’abitato di Montespertoli. Per tutte, si cerca e si cercherà la soluzione adeguata sperando di contare, come accennato, su finanziamenti sovra-comunali. Intanto, e non è poco vista la delicatezza della situazione riscontrabile anche andando sul posto, si comincia con la zona di via delle Mimose.