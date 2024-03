Frana di San Piero in Mercato. Obiettivo: messa in sicurezza. Entro settembre via ai lavori

Un’operazione da oltre un milione di euro per mettere in sicurezza il territorio, che sarà coperta con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E proprio mercoledì scorso, è stato affidato il servizio relativo alle indagini geognostiche propedeutiche all’intervento, a fronte di un impegno di circa 10mila euro. Questo lo stato d’avanzamento dell’iter burocratico che dovrà portare nel futuro prossimo alla messa in sicurezza definitiva di via San Piero in Mercato, intervenendo sul tratto interessato dalla frana (occorsa qualche anno fa) sulla strada che attraversa una zona residenziale e che collega il centro alla storica pieve romanica sede del museo d’arte sacra.

Già in passato alcuni residenti avevano peraltro segnalato la presenza di forti avvallamenti pericolosi, specie in caso di piogge. L’area di intervento è posta sui rilievi collinari che si innalzano a oriente della valle del Borro dei Laghi e sui quali si estende l’abitato di Montespertoli. E le risorse a disposizione ottenute tramite il Pnrr superano il milione di euro, arrivando per la precisione ad 1.125.000. Per poter procedere anche alla progettazione delle opere in questione si era reso necessario effettuare, come attività propedeutica, una serie di indagini geognostiche che a questo punto dovrebbero essere entrare nel vivo già nei prossimi giorni. E che rappresenteranno la base dalla quale partire per i prossimi passaggi, con l’obiettivo dell’amministrazione di far sì che il cantiere vero e proprio possa partire entro il prossimo settembre. Dopo la recente messa in sicurezza dello smottamento di via delle Mimose insomma, quello su via di San Piero sarà uno dei principali interventi del 2024.

"Per noi trasformare la macchina amministrativa in una struttura capace di intercettare tutte le risorse disponibili contro il dissesto idrogeologico era una priorità e i fatti parlano chiaro – ha ribadito il sindaco Alessio Mugnaini nei giorni scorsi – abbiamo iniziato quest’anno con meno frane attive di quando abbiamo iniziato nel 2019 e questa è una soddisfazione enorme". C’è ancora tanto lavoro da fare sul vasto territorio comunale montespertolese, ma le priorità sono state confermate dall’amministrazione, che è più che mai decisa ad andare avanti su questa strada.

