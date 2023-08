Frana di Poggio Taccino "La strada sarà riaperta"

Frana risanata, lavori conclusi. Forse una pietra sopra le polemiche: si vedrà. Anche via social, il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, ha voluto annunciare che sono terminati i lavori per la sistemazione della frana alla banchina in via Poggio Taccino. Stessa notizia data da Acque Spa. "Un ultimo ritocco alla viabilità – afferma Spinelli – e la strada sarà riaperta". Poi un auspicio, forse non estraneo a quanto accaduto nei giorni scorsi: "Che la politica lavori, tutta, per rendere più efficiente la gestione dei servizi pubblici". La frana, una delle numerose che costellano l’Empolese, si era staccata nel novembre 2022. All’inizio dell’ultima settimana di luglio erano stati avviati i lavori di risanamento: anche in questo caso, l’annuncio era arrivato in diretta dal sindaco Spinelli in seguito ad un sopralluogo. C’era da porre un argine ai disagi degli abitanti dei nuclei di case tra Ponte a Cappiano e le Vedute, sui primi colli delle Cerbaie. Per il cantiere, la strada era stata chiusa.

Pochi giorni prima, all’indomani quindi di mesi di situazione assai precaria, c’era stato un attacco frontale: si trattava di uno scontro tra Comune e Comitato per la valorizzazione e la sicurezza delle Cerbaie. Ecco il sunto: "Se il Comune non provvede a breve a ripristinare la frana in Poggio Taccino, faremo un esposto al Prefetto". Furono queste, poco dopo la metà di luglio, le parole del presidente del comitato Marco Nicoletta "Ci giungono continue segnalazioni dagli abitanti di questo gruppo di case – aveva proseguito – in una di esse una vettura nel fare manovra è finita fuori strada. Gli abitanti del posto ci scrivono che il Comune sta rinviando i lavori e problemi stanno emergendo anche con il gestore dell’acqua. Da novembre via Poggio Taccino è chiusa e gli abitanti per raggiungere e uscire con l’auto possono farlo solo da via Del Forrone; poi possono immettersi dal Poggio nella parte della strada che è possibile percorrere, o al contrario per rientrare, sono costretti a fare una serie di manovre con il rischio, come avvenuto nei giorni scorsi, di finire nella scarpata". Siamo all’oggi: a breve - si assicura dal Comune - la strada verrà riaperta. E il sindaco ha colto l’occasione per rilanciare il progetto di una holding per la gestione dei servizi.