Frana di Lucardo: nessun colpevole Assolto di nuovo il costruttore Famiglie fuori casa da cinque anni

Nessun colpevole per il crollo del muro perimetrale di via Lucardo alto 42, a causa del quale otto famiglie si trovano ancora fuori casa ma, paradossalmente, stanno continuando a pagare i mutui per la costruzione di quelle che dovevano essere le loro abitazioni. È arrivato a sentenza anche il secondo processo a carico di Alessandro Bettini, amministratore unico della “I&B” srl, la ditta costruttrice del complesso residenziale che ha avuto una vita tormentata fin dalla sua nascita. L’imprenditore è stato assolto, seppur ai sensi del comma 2 dell’articolo 530 del codice di procedura penale (la vecchia insufficienza di prove) dal giudice Laura Bonelli anche per la seconda imputazione formulata dopo i fatti del 2018, quando il primo processo a suo carico, che lo vedeva coinvolto insieme ad altri 7 imputati, era ancora in corso. Quest’ultimo procedimento, dal profilo penale, riguardava l’omessa ottemperanza, da parte dell’imprenditore delle ordinanze del comune di Montespertoli finalizzate a rendere nuovamente agibili gli immobili. Il crollo della parete, secondo l’accusa, sarebbe infatti dipeso dall’utilizzo di rifiuti ‘nascosti’ nei terreni adiacenti il muro e, sempre secondo l’accusa, Bettini avrebbe dovuto rimuovere gli scarti e riempire il terreno di “terra buona”. Nel primo processo il Comune di Montespertoli si era costituita parte civile (in quanto soggetto danneggiato): risale al 2012 l’ordinanza con la quale si chiedeva al costruttore di rimuovere i materiali di scarto (prevalentemente plastica, pneumatici e tronchi d’albero) e trasportarli in discarica. Il giudice aveva quindi ravvisato dei reati nella progettazione e realizzazione degli immobili tanto da rinviare a giudizio otto persone tra costruttori e professionisti. Dopo la prima assoluzione completa, il giudice Belsito aveva comunque trasmesso gli atti alla procura per valutare eventuali reati di crollo di costruzioni o disastri dolosi. Ciò nonostante uno solo è stato l’imputato, dopo la valutazione della dottoressa Belsito, che è stato poi assolto anche dal secondo giudice, la dottoressa Bonelli, secondo cui non ci sarebbero state colpe penalmente perseguibili nei confronti della ditta costruttrice. La sensazione è che con questa doppia assoluzione i proprietari delle villette, fatti evacuare con ordinanza dell’allora sindaco Giulio Mangani, resteranno senza giustizia.

Irene Puccioni