Frana a Marcialla. C’è l’accordo tra i Comuni

È stato siglato l’accordo tra i Comuni di Barberino Tavarnelle e Certaldo per la realizzazione degli interventi di consolidamento della frana a Marcialla, località che si trova su entrambi i territori comunali. Nel corso degli anni, lungo la linea di confine si era sviluppato infatti un movimento franoso che ha creato condizioni di disagio per gli utenti della strada di collegamento e per i cittadini residenti nelle vicinanze. Il problema ha avuto origine nel 2018, in corrispondenza della scarpata sottostante la strada comunale di via San Francesco. La frana, classificata come frana di crollo, ha causato il cedimento di una porzione della valle della Strada comunale di San Francesco, danneggiando il manto stradale. Il progetto, per investimento complessivo di un milione e 300 mila euro, sarà realizzato in due lotti funzionali. Il primo riguarderà i primi 60 metri della zona interessata. Il secondo si concentrerà sui restanti 40 metri. Il Comune di Barberino Tavarnelle gestirà l’intera progettazione, mentre il Comune di Certaldo si occuperà della successiva fase dei lavori per ripristinare le condizioni di sicurezza geologica e strutturale della pendice sud a Marcialla. Entro la fine del mese è prevista la stesura di un cronoprogramma e l’appalto dei lavori. Entrambe le amministrazioni si impegnano a cofinanziare gli interventi, in parti uguali.

"La nostra collaborazione è essenziale per affrontare con decisione una problematica che coinvolge direttamente la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini – hanno commentato i sindaci David Baroncelli e Giacomo Cucini - L’impegno congiunto dimostra la forza della solidarietà comunale e la volontà di proteggere le nostre comunità".