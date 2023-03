Fra storie e duelli Ecco i paladini di Carlo Magno

Giunge a termine la rassegna ’Teatro Contemporaneo’ promossa dalla compagnia Giallo Mare presso il Minimal Teatro di Empoli, dove domani sera alle 21 andrà in scena il settimo e ultimo spettacolo del programma iniziato lo scorso ottobre. Si tratta di ’Orlando furiosamente solo rotolando’, una produzione della compagnia pugliese ArmaxaTeatro di Enrico Messina e Alberto Nicolino messa in scena e raccontata da Enrico Messina, in collaborazione con Micaela Sapienza. Il monologo è tratto da ’Hruodlandus Libera Rotolata Medioevale’ degli stessi Enrico Messina e Alberto Nicolino. Camicia bianca, una tromba e uno sgabello: è tutto quel che serve per raccontare le vicende dei paladini di Carlo Magno e dei terribili saraceni: accampamenti, cavalieri, dame, duelli, incantagioni, palazzi, armature, destrieri… Un vortice di battaglie e inseguimenti il cui motore è sempre la passione, vera o presunta, per una donna, un cavaliere, un ideale.

Riscoprire il piacere della fabulazione e della fascinazione della parola, il senso di ascoltare delle storie e di ascoltarle assieme ad altri. Arte un tempo assai familiare alla nostra cultura, ormai trascurata se non del tutto dimenticata. Così le parole dei canti e delle ottave di Ariosto, a cui si aggiungono suggestioni ispirate dai libri di Italo Calvino, prendono nuova vita, un po’ tradite un po’ ri-suonate, e la narrazione avanza tra guizzi di folgorante umorismo e momenti di grande intensità, mescolando origini, tradizioni e dialetti. Nell’appassionante lavoro di scrittura alcuni episodi sono stati ripresi, altri rielaborati, altri completamente inventati com’è nell’essenza stessa dell’arte di raccontare. Lo spettacolo ha debuttato nel 1998 ed è stato rappresentato in tutta Italia, in occasione dei principali Festival teatrali Nazionali, nelle stagioni di prosa e per ragazzi. In occasione delle manifestazioni per la celebrazione del quinto Centenario dell’Orlando Furioso, è stato ospite di Columbia University di New York, presso l’Italian Academy House University College of London, dell’Ambasciata italiana di Berlino e all’Istituto di Cultura Italiano sia di Londra che di Madrid. Per informazioni e prevendite telefonare allo 0571 81629 - 83758 o scrivere una email all’indirizzo [email protected]