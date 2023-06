Forza Italia chiede spiegazioni sui lavori di adeguamento del ponte tra Montelupo e Capraia e Limite

Fanno discutere i tempi dei lavori di adeguamento del ponte tra Montelupo e Capraia e Limite. E Forza Italia torna all’attacco. "All’inizio dello scorso anno – dice Giuseppe Romano (nella foto), capogruppo Forza Italia all’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa – I sindaci di Certaldo, Montelupo e Capraia e Limite annunciavano il via al progetto definitivo per i lavori di adeguamento del ponte. E’ da chiedersi cosa ne è stato di tale proponimento, vista la situazione attuale del ponte e lo stato di sostanziale inerzia dei lavori che lo caratterizza". Gli esponenti di Forza Italia pongono poi l’accento sulla situazione del ponte: "La questione della tenuta della struttura è sicuramente prioritaria – chiarisce Diego Crocetti, coordinatore Forza Italia Capraia e Limite –. Non è da escludere che si siano registrati degli inammissibili ritardi nell’espletamento di un’attività manutentiva". Per FI è da approfondire anche la questione legata ai lavori di consolidamento. "In cosa consistono esattamente? E’ prevista una demolizione ?", chiedono i forzisti. E ancora: "E’ previsto un totale divieto di accesso al transito dei veicoli per tutta la durata dei lavori? Servono risposte chiare".