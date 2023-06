Forza Italia attacca, "Mancanza di cura per opere danneggiate a Fucecchio"

Mancanza di cura. E opere danneggiate. Forza Italia attacca. "La rotonda tra via dei Cerchi e via Fucecchiello è stata terminata il 14 giugno 2022 ed è danneggiata già da tempo – scrivono Simone Testai e Sabrina Ramello –. Ci chiediamo, e per questo presentiamo interrogazione, se qualcuno ha vigilato sulla corretta esecuzione dei lavori". E ancora: "A farci rabbrividire poi è la situazione delle scale mobili e del servo-scala per disabili al parcheggio in piazza Giovanni Paolo II – sottolineano gli azzurri –, mai entrate in funzione, sbarrate da transenne, causando gravi disagi alle persone anziane o con ridotta capacità motoria, senza considerare gli ascensori che conducono in centro spesso fuori uso". Poi la stoccata finale: "Questi sono due esempi lampanti di come vengono concepite le opere e la loro funzionalità nel Comune di Fucecchio – chiosa Forza Italia – , ma potrebbero esserci altri innumerevoli esempi, tra cui via Ramoni e via Montebono".