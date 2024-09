"Fortissimissimo". Giovani talenti agli Agostiniani

EMPOLI

Due appuntamenti alla fine di questo mese ed uno ad inizio del prossimo. Queste le coordinate temporali della nuova edizione di "Fortissimissimo Metropolitano", la rassegna musicale organizzata dagli Amici della Musica di Firenze in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni che fa tappa anche a Empoli, con tre concerti al Cenacolo degli Agostiniani. La rassegna intende dare spazio ai migliori giovani talenti della musica classica nazionale, che tutti gli appassionati empolesi potranno vedere all’opera per tre domeniche consecutive. Si comincia il 22 settembre alle 18 con l’esibizione della pianista Rikako Tsujimoto, vincitrice del 13esimo Concorso Pianistico Nazionale Premio Lamberto Brunelli. La serata prevede l’esecuzione di "Rondò in do minore" di Carl Philipp Emanuel Bach, della "Sonata n. 4 in mi bemolle maggiore" di Mozart e per finire Chopin con il "Notturno in do diesis minore", lo "Scherzo n. 1 in si minore" e la "Sonata n. 2 in si bemolle minore". Il Festival proseguirà poi la domenica successiva 29 settembre con le voci del soprano Alessia Attili, del mezzosoprano Elisabetta Ricci e del tenore Luca Bazzini accompagnati da Laura Bemporad alla viola, Matteo Fabbrini al clarinetto e Matilde Graziani al pianoforte.

Originale e accattivante il programma previsto, a partire da Schubert con "Gretchen am Spinnrade" e finendo con "Der Hirt auf dem Felsen" sempre dello stesso compositore tedesco, passando per Spohr con "Sechs deutsche Lieder: Sei still mein Herz; Zwiegesang; Sehnsucht; Wiegenlied in drei Tönen" e Brahms con "Zwei Gesänge" intervallati da "Die Verschworenen: Romanza di Helene" del solito Schubert. L’ultimo concerto è in programma domenica 6 ottobre con Alessandro Amendola al pianoforte. Nel programma spicca il maestro empolese Ferruccio Busoni con la "Fantasia da camera su Carmen" (Sonatina n. 6), oltre alla "Sonata in si minore" di Liszt, la "Sonata n. 2 in si bemolle minore" e la Polacca n. 6 in la bemolle maggiore "Eroica" di Chopin. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito.