"Forti investimenti. E collegamenti migliori"

Le aree industriali e artigianali di Empoli hanno bisogno di forti investimenti ed è un punto essenziale del nostro programma. C’è bisogno di investimenti manutentivi (strade, marciapiedi, verde attrezzato). C’è bisogno di dotarle di servizi (dalla farmacia alla banca), di dotarle dei servizi immateriali (laddove manca ancora la fibra) e di collegarle tra loro. Serve un piano della viabilità che tenga conto della necessità di liberare il centro dai mezzi pesanti ma anche, e soprattutto, di collegamenti tramite il tpl e il biciplan. Quanto alle comunità energetiche il Comune ne deve essere capofila. Le deve promuovere e farsene garante perché sono strumento di autosufficienza energetica, di energia sostenibile e di efficienza. Il nuovo codice dei contratti pubblici aumenta molto la discrezionalità negli appalti. Privilegeremo le gare rispetto agli affidamenti diretti, ovviamente rispettando le norme di legge. Là dove si può scegliere, sceglieremo la gara perché sinonimo di correttezza, di maggiore indagine conoscitiva sulle aziende e di minori rischi rispetto a eventuali contenziosi.

Per gli appalti la nostra preferenza va all’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quella al massimo ribasso. Perché è quel tipo di offerta che garantisce anche i parametri di qualità e consente di selezionare meglio le imprese, scegliendo quelle più affidabili e, ove possibile, quelle di prossimità. Siamo contrariati e preoccupati per la possibilità di subappalti a cascata che non favoriscono la qualità del lavoro né la sicurezza dei lavoratori. È importante per valorizzare le competenze del terzo settore, la coprogrammazione e la coprogettazione.