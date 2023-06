“Fool Park“ al via Tanta musica all’Ambrogiana

Musica, spettacoli, area food, spazi incontri e zone relax. Mescolate questi ingredienti e otterrete l’edzione 2023 di “Fool Park“, che caratterizzera l’estate di Montelupo per tre fine settimana da domani fino al 16 luglio. L’appuntamento è a partire dalle 19 all’interno del parco dell’Ambrogiana. Il programma musicale è stato curato da Ottobit Art Lab e punta a soddisfare soprattutto gli interessi e i gusti dei più giovani, anche se non mancheranno delle serate rivolte a un pubblico più vasto. La manifestazione è realizzata anche grazie al contributo del Consiglio regionale della Toscana nell’ambito del bando “Ri - Generazione Toscana“ per le iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni ed è in collaborazione con le associazioni Spazio Ipotetico e Toscana Concerti. Proprio con l’obiettivo di far diventare i ragazzi non solo fruitori ma anche protagonisti dell’evento, saranno realizzate due iniziative specifiche: un contest musicale e un laboratorio teatrale e circense inclusivo.

Sabato 8 luglio alle 21.30 sarà presentato il risultato del laboratorio artistico intensivo curato da Spazio Ipotetico che vede il coinvolgimento di circa 15 persone con diagnosi e non under 30. Una proposta per invitare le ragazze e i ragazzi a relazionarsi attraverso la loro unicità cimentandosi con diverse espressioni artistiche. Un percorso profondamente inclusivo in cui la diversità non è più una barriera ma una ricchezza. Toscana Concerti, invece, ha promosso un contest musicale, rivolto a solisti e gruppi emergenti residenti in Toscana. Le semifinali e la finale dal vivo si svolgeranno proprio all’interno di “Montelupo Fool Park 2023“. Il premio per il vincitore del concorso è un singolo da realizzare al Labella Studio, e l’occasione di presentarlo in concerto all’interno della programmazione invernale dell’Ottobit Art Lab, punto di riferimento toscano per la musica indipendente. Il premio per il secondo classificato è una registrazione in presa diretta da realizzarsi sempre al Labella. Tutte le informazioni in proposito su www.toscanaconcerti.itcontest-2023.