Fontana restaurata Festa per tutta la città

Per la città sarà un momento di festa. Stamani alle 11 l’amministrazione comunale invita tutti i cittadini al momento della riattivazione della fontana in piazza La Vergine, a cui parteciperanno, oltre al sindaco Alessio Spinelli e alla giunta comunale, anche un gruppo di piccoli musici e sbandieratori della Contrada Porta Raimonda. Il primo cittadino lo aveva annunciato nelle settimane scorse, spiegando che l’amministrazione aveva deciso di restaurarla e ristrutturarla perché era vecchia e obsoleta, percolava acqua dappertutto. Le opere sono in corso: è stata rifatta la pavimentazione con una resina di bi-componenti, e anche gli ugelli sono stati risistemati per rendere questo luogo un’altra bella porta d’accesso al paese. Un altro lavoro di valorizzazione delle bellezze e della storia della città. Un altro progetto che si inserisce nelle politiche di recupero del centro cittadino – come il più ampio intervento su Parco Corsini – di sviluppo delle offerte turistiche e attrattive.