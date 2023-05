Pianeta anziani, Comuni più poveri: diminuiscono i fondi per le politiche sociali

Empolese Valdelsa, 6 maggio 2023 – In una popolazione che ogni anno invecchia sempre di più, anche l’Empolese Valdelsa si interroga sull’importanza dei servizi agli anziani e, soprattutto, sulla quota parte di risorse del bilancio che ogni singolo comune sceglie di destinare alla terza età. Gli interventi sono inseriti all’interno di una voce di spesa dedicata alle politiche sociali, che all’interno dell’Unione dei Comuni vengono svolte in forma associata. Ogni amministrazione, quindi, riversa nelle casse dell’ente di piazza della Vittoria una parte di risorse da spendere per il sociale, ma da un’indagine di Open Polis relativa ai bilanci comunali del 2021 emerge come alcuni Comuni del territorio aggiungano anche soldi propri che vanno poi a finanziare questo genere di servizi. Si parla di indennità dirette come la copertura pensionistica e gli sgravi per le cure mediche, ma anche i rimborsi per chi si prende cura della persona non autosufficiente.

Infine, ci sono anche le spese sostenute per le strutture residenziali e gli strumenti assistenziali a favore di mobilità, integrazione sociale e svolgimento delle attività di vita quotidiana. Il Comune che nel 2021 ha speso di più sotto questo punto di vista è Empoli: sempre al netto della quota parte destinata all’Unione dei Comuni per le politiche sociali, l’amministrazione che ha sede in via del Papa ha fatto uscire dal proprio bilancio circa 450mila euro nel corso di un anno per venire incontro alle esigenze della terza età. A Montespertoli, invece, la cifra extra che il Comune ha scelto di destinare è pari a quasi 50mila euro, mentre a Vinci ci si ferma a 32mila. Chiudono Certaldo e Montaione, dove la spesa è stata rispettivamente di 1.600 e 6mila euro. Le altre sei amministrazioni dell’Empolese Valdelsa hanno un dato pari a zero, ma perché oltre alla quota che vanno a destinare per le politiche sociali e che finisce in capo all’Unione dei Comuni non hanno inserito soldi nella dodicesima missione di spesa.

Nell’analisi dei dati viene poi specificato come spese maggiori o minori non implichino necessariamente una gestione positiva o negativa della materia. Da notare che spesso i comuni non inseriscono le spese relative a un determinato ambito nella voce dedicata, a discapito di un’analisi completa. In ogni caso, se prendiamo il caso di Empoli, nel 2021 c’è stata comunque una leggera diminuzione rispetto all’anno precedente: nel bilancio 2020, infatti, la giunta Barnini aveva inserito una quota maggiore destinata ai servizi agli anziani, pari a quasi 600mila euro. Idem a Vinci, dove la cifra uscita dal bilancio, sempre nel 2020, era stata addirittura superiore ai 300mila euro.