Pnrr, l’appello dei sindaci: “Siamo preoccupati, 40 milioni a rischio”. I progetti in ballo

Empoli, 6 settembre 2023 – Pnrr, i fondi latitano. Dall’Empolese Valdelsa arriva l’appello dei sindaci per uscire da questa fase di incertezza nella quale galleggiano progetti fondamentali per tutto il territorio.

"E' passato un mese da quando il Governo, a mezzo stampa e non con atti ufficiali, ha annunciato la revisione del Pnrr, con il conseguente rischio definanziamento di progetti strategici e di grande rilievo per il territorio: niente da allora è cambiato, resta una fase di incertezza paradossale e grottesca. Facciamo appello al presidente di Anci, Antonio Decaro perché ci sia una mobilitazione nazionale dei sindaci: ci troviamo a vivere una situazione di estrema preoccupazione per le nostre comunità". E’ questo l'appello lanciato da tutti i sindaci dell'Empolese Valdelsa.

A Empoli, sono a rischio 9 milioni di euro di finanziamento (da Piano Urbano Integrato) per la realizzazione del Parco culturale con il nuovo teatro civico, un traguardo storico che rischia in questo momento di essere compromesso, 5 milioni per la rigenerazione urbana del complesso San Giuseppe relativamente alle porzioni su via Roma e via Giovanni da Empoli e 2,2 milioni di euro per la realizzazione delle casse di espansione sul torrente Orme. A rischio in città anche 260mila euro del capitolo efficientamento energetico.

Spostandosi a Certaldo sono a rischio la realizzazione della nuova piscina comunale (4,68 milioni di euro da Pnrr), il rifacimento della passerella comunale (450.000 euro), la sostituzione della copertura del Centro operativo comunale (90.000 euro) e la rifunzionalizzazione del centro abitato urbano (piani integrati per 3,6 milioni di euro).

A Vinci, i finanziamento che potrebbero 'saltare' riguardano il progetto 'Vinci immaginari futuri' (3,4 milioni), la pista ciclabile (terzo stralcio, 1 milione), il relamping di viale Togliatti (180mila euro), la copertura della scuola media di Sovigliana (350.000 euro) e il relamping delle scuole medie di Sovigliana (90.000 euro e altrettanti sul 2024 ancora da impegnare).

A Fucecchio sono a rischio una bella fetta di opere che riguardano l'efficientamento energetico, che interessano la pubblica illuminazione ma anche impianti sportivi, relativamente alla misura Efficientamento energetico per 557.686 euro, mentre per la misura Rigenerazione urbana sono a rischio 5.225.000 euro, che riguardano la riqualificazione delle piazze e delle vie del centro storico e alcuni edifici.

A Castelfiorentino, sono a rischio invece 5 milioni di euro relativi al progetto di recupero e riqualificazione del paraboloide all'interno del sito produttivo della ex Montecatini, di proprietà comunale.

A Montespertoli sono a rischio 1,1 milioni per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico che interessano via San Piero in Mercato e via Botinaccio.

A illustrare la situazione durante la conferenza stampa di oggi, la sindaca di Empoli, Brenda Barnini, delegata all'Unione dei comuni anche alla ricerca di fondi europei, il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, quello di Certaldo, Giacomo Cucini, e ancora i sindaci di Vinci, Giuseppe Torchia, di Castelfiorentino, Alessio Falorni, e di Montespertoli, Alessio Mugnaini. nell'Empolese Valdelsa, complessivamente sono a rischio circa 40milioni di euro di finanziamenti Pnrr.

"Raramente facciamo conferenze stampa in forma collegiale, se lo facciamo è perché vogliamo che passi un messaggio molto forte, di preoccupazione - ha spiegato la sindaca Barnini, anche a nome dei colleghi - Se nel nostro territorio verranno a mancare circa 40 milioni di euro di investimenti significa concretamente rinunciare a un pezzo del Pil dell'Empolese Valdelsa, significa imprese che non lavorano, significa posti di lavoro che non si creano e significa rinunciare a progetti nati da idee di sviluppo e di riqualificazione del territorio e anche dalla volontà di prendere in carico i problemi delle nostre comunità, a partire da quello sulla marginalità sociale sul quale il Governo fa propaganda salvo poi tagliare risorse anche lì".