Fondi per l’illuminazione pubblica Più sicurezza e minori spese

Più luce, più sicurezza urbana, meno costi in bolletta: va avanti il piano di rifacimento della pubblica illuminazione del Comune di Montelupo, che ha dato disco verde ad un nuovo progetto con 90mila euro derivati dai fondi Next Generation EU. Ecco le vie interessate: Gramsci, Bozzeto, Fratelli Rosselli, Vecchia Chiesa, Montaltuzzo, piazza dell’Orcio, Curiel, piazza dell’Olivo, Castelli, via Faenza, Arti e Mestieri, Grottaglie, del Lavoro, della Pratella, Assemini, Deruta, infine via Gubbio e via Urbania. Da anni, ormai, Montelupo porta avanti questa politica di rinnovamento della pubblica illuminazione: ciò ha portato a dimezzare i consumi dal 2012 al 2021: nel 2012 il consumo annuo era di 1.949.667 kwh e nel 2021 era di 920.000 kwh con una stima di un’ulteriore riduzione nel biennio corrente. Si tratta degli ultimi dati del Comune, che però come tutti gli enti è alle prese con i rincari energetici intercorsi nel 2022.