Fondi per le iniziative Pubblicato l’avviso

L’amministrazione comunale di Fucecchio ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di vantaggi economici, aiuti organizzativi e contributi in favore di persone ed enti pubblici e privati. Sono benefici ordinari quelli ricorrenti che possono pertanto essere discussi in sede di programmazione generale. In questo caso le domande di contributo devono essere presentate di norma entro il 15 settembre dell’anno precedente a quello in cui verranno realizzate le attività e le iniziative. Dopo il vaglio delle domande a cura degli uffici, la giunta, sottopone l’elenco delle iniziative alla commissione permanente per l’acquisizione del parere di competenza. Sarà quindi la giunta a impartire ai responsabili di area competenti le direttive specifiche relative all’iniziativa da realizzare. La scadenza per la presentazione delle domande per la concessione di contributi economici ordinari per l’annualità 2024, è fissata per il 15 settembre per posta elettronica certificata o consegna a mano all’ufficio protocollo del comune.