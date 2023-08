Fondi per la ’Calamita’ dal gruppo Cispia party

Come da tradizione, anche quest’anno il comitato organizzatore in collaborazione con la Proloco hanno reso possibile il Cispia party, appuntamento d’obbligo per i fucecchiesi che si ritrovano a festeggiare l’amata cittadina in un’atmosfera ricca di allegria e buongusto.

Ogni anno i fautori dell’iniziativa si adoperano tra difficoltà logistiche e organizzative per rendere possibile un momento di incontro tra amici che celebrano l’orgoglio fucecchiese, riuscendo così a supportare con il ricavato le realtà del volontariato della città. Quest’anno i promotori della festa hanno deciso di devolvere la cifra di 400 euro all’organizzazione di volontariato la Calamita odv, in segno di riconoscimento per l’attività svolta a servizio della comunità. Durante una delle ’sere d’estate’, infatti, il presidente dell’odv Rosario Salvaggio ha ricevuto l’assegno da parte di Monica Latini, Giuliana Giansanti, Elisabetta Annibali e Giuseppe Francesco Dei.