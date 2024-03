Fondi commerciali. Dalla vendita agli affitti: a Empoli i prezzi più alti. Sollievo in Valdelsa

Il quadro relativo ai fondi commerciali ’disegnato’ nel primo semestre del 2023 dalle rilevazioni dell’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia delle Entrate appare in generale abbastanza omogeneo, con più realtà comunali che presentano situazioni analoghe. In termini di vendite, gli immobili a uso commerciale costano mediamente meno di quelli residenziali in tutti i Comuni analizzati. Per gli affitti invece la tendenza s’inverte: il canone richiesto per un fondo è più alto rispetto a quello medio per un appartamento in centro, fatta eccezione per Certaldo, Capraia e Limite e Montelupo. Ed Empoli si trova nuovamente in testa all’elenco, mentre sarebbero tre Comuni a disputarsi il primato di realtà più economiche per l’imprenditoria. Ma partiamo da Empoli: chi ha intenzione di acquistare uno spazio per allestirvi un negozio spenderebbe in media 1650 euro al metro quadro, mentre se volesse prenderlo in affitto dovrebbe prepararsi a un esborso medio di 7,5 euro (che raggiunge un picco di 15, per un immobile particolarmente voluminoso in centro storico).

Seconda posizione per Montelupo: uno spazio per il commercio costa 1450 euro al metro quadrato, con affitto a 5,8. Capraia e Limite e Montespertoli sono appaiate al terzo posto: la valutazione media per la vendita è in tutti e due i contesti di 1400 euro, a quanto sembra. Montespertoli presenta tuttavia canoni medi più alti per quanto riguarda le locazioni: 6,6 euro al metro quadrato, contro i 5,3 di Capraia e Limite. Una cifra, quest’ultima, della quale dovranno tener conto anche i commercianti desiderosi di impiantare la propria attività a Vinci. E la particolarità è rappresentata dal fatto che il territorio vinciano sembra ’promettere’ costi più bassi per la vendita (visto che la valutazione media si attesterebbe a 1250 euro).

Per trovare il Comune successivo bisogna scendere ancora: c’è Cerreto Guidi a 1150 euro medi (con affitti a 5). Scorrendo questa ipotetica classifica, sembrano procedere a tutti gli effetti in tandem anche Fucecchio e Montaione: la richiesta media per un fondo pare assestata sui 1125 euro. Il paese che fu di Indro Montanelli è però leggermente più economico per le locazioni: sono valutate 5,1 euro al metro quadro, contro i 5,25 di Montaione. E ci sono infine tre Comuni a pari merito, la stima pre-vendita di un fondo commerciale a Certaldo, Gambassi e Castelfiorentino è mediamente di 1050 euro al metro quadrato. Ecco quindi che a differenziarli c’è l’altro parametro: 4,65 euro per un fondo in affitto a Certaldo, 4,6 a Castello e 4,5 a Gambassi. C’è attesa, esattamente come per gli immobili residenziali, per capire l’incidenza che potrà avere nel futuro prossimo il taglio ai tassi d’interesse sui mutui preannunciato dalla Banca Centrale Europea qualche mese fa. A breve dovrebbero a ogni modo essere ufficializzati i numeri inerenti al secondo semestre dello scorso anno. E a quel punto sarà possibile avere il quadro completo del 2023.

Giovanni Fiorentino