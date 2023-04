Follia omicida e giustizia, Cordone: "Necessario attuare misure più restrittive"

Empoli, 28 aprile 2023 – “Devono essere tipizzati e limitati i casi per i quali si arriva al riconoscimento della totale infermità mentale". Lo torna ribadire Marco Cordone (nella foto), esponente della Lega, ma in questo caso parla non in veste di politico, ma di figlio di una persona assassinata. Uccisa da un soggetto "che diceva di sentire le voci che gli suggerivano uccidi, uccidi, uccidi". Antonio Cordone, noto sportivo fiorentino fu ucciso il 26 dicembre del 1989, senza alcun motivo in via di Barbacane, una strada della fascia pedecollinare tra Firenze e Fiesole, frequentata da podisti e amanti delle passeggiate mentre faceva una scarpinata col proprio cane. Lo uccise Sergio Cosimini che qualche mese dopo, il primo giugno 1990, a Siena sterminò l’equipaggio di una volante dei carabinieri che lo aveva fermato per un controllo.

L’assassino di Antonio Cordone e dei due carabinieri Mario Forziero e Nicola Campanile, dopo una rocambolesca cattura fu riconosciuto totalmente infermo di mente ma socialmente pericoloso e per questi motivi, fino alla loro soppressione, è stato internato in vari ospedali psichiatrici giudiziari.

Il figlio Marco Cordone, fondatore del comitato "Dalla parte di Abele", parla oggi della vicenda del padre dopo l’assassinio della psichiatra Barbara Capovani, avvenuta venerdì 21 aprile all’esterno del servizio di psichiatria sociale dell’Asl Toscana nord ovest all’ospedale Santa Chiara di Pisa. Per il delitto è in carcere, in custodia cautelare, un suo ex paziente Gianluca Paul Seung, 35 anni.

Perché dalla parte di Abele?

"Il nostro comitato porta avanti battaglie sui temi della certezza ed effettività della pena senza sconti, e della sicurezza dei cittadini".

Quale è il problema di fondo?

"Il fatto che ci sono soggetti che vengono visti prima come pazienti e poi come criminali. E’ possibile considerare paziente uno che ha ucciso un civile, senza motivo, diventando per mesi un fantasma, e poi i due carabinieri che lo fermarono per un controllo? No, secondo noi no".

Che vuol dire limitare i casi che possono prevedere il riconoscimento della totale infermità mentale?

"Vuol dire che il codice penale li deve indicare con chiarezza, re stringendo al massimo questa possibilità. In nome della giustizia mai della vendetta".

Però ci sono delle misure di sicurezza in strutture chiamate Rems che fanno seguito a quel riconoscimento?

"La Rems prevedono permanenza in strutture che sono controllate e gestite da personale sanitario. Non è una vera condizione di detenzione come invece dovrebbe essere. Non c’è vigilanza com’era negli ospedali psichiatrici giudiziari. Non sono favorevole alle Rems, specie in mano alle regioni".

La sua famiglia ritiene che abbia avuto giustizia?

"No, assolutamente".