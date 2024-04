Folla alla corsa di primavera. Conto alla rovescia per il Palio: "Ottime risposte dalla pista"

Fucecchio, 8 aprile 2024 – Ottima ‘complice’ la bellissima e mite giornata di ieri, a Fucecchio possiamo parlare di splendida prima corsa di primavera, con la folla delle grandi occasioni. Una straordinaria cornice, insomma, in vista della seconda corsa che si terrà sabato 27 aprile o - in caso di maltempo - domenica 28. Sono le prove generali per il Palio che invece è in programma per domenica 19 maggio.

Buona la prima per la Buca del Palio con la pista fresca di riqualificazione dopo l’intervento di sistemazione e messa in sicurezza. "Siamo soddisfatti - ha commentato ieri sera l’assessore Daniele Cei - il fondo ha tenuto bene dopo tante batterie. Avevamo qualche preoccupazione perché, come sappiamo, di recente abbiamo fatto qui lavori importanti. Però tutto è andato bene e siamo fiduciosi per la seconda corsa. Ho visto che anche i fantini hanno manifestato soddisfazione".

Si diceva dei lavori che si sono svolti nei mesi scorsi: come a suo tempo specificato dal sindaco Alessio Spinelli, hanno riguardato il miglioramento del drenaggio, la sostituzione della sabbia con un tipo che ha caratteristiche di migliori garanzie e di maggiore sicurezza per chi è in gara e in generale per tutta la manifestazione. La dimostrazione di quanto poi sostenuto da Spinelli la si è avuta ieri: il palio è la manifestazione più importante di questo territorio "e noi insieme all’Associazione continuiamo a investirci". In tutto dieci batterie. Si è cominciato ieri mattina attorno alle 10, poi la pausa per il pranzo con ogni contrada raccolta nella propria sede, quindi il proseguimento sin quasi al tramonto. "C’è davvero stata tanta gente - ha concluso Cei - di Fucecchio ma anche da fuori. E questa è senz’altro un’altra grossa soddisfazione per noi".

A.C.