Folgore in difficoltà . Si arrende con Livorno La Folgore perde contro l'Us Livorno per 67-79, continuando il momento negativo in casa. Un black out nel secondo quarto permette agli ospiti di prendere il controllo del match. Nonostante i tentativi di rimonta, la Folgore non riesce a recuperare. Sabato l'ultima partita che non cambierà l'esito del girone.